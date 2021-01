Akkoord over verdeling Europees geld voor relance na corona: Vlaanderen neemt grootste hap

De federale en deelstaatregeringen van ons land hebben een eerste ontwerpakkoord bereikt over de verdeling van het Europees geld voor de relance na corona. In totaal krijgt ons land 5,9 miljard euro uit de pot van 750 miljard euro voor de hele Europese Unie. 1,25 miljard zou naar de federale overheid gaan, Vlaanderen mag rekenen op 2,255 miljard euro voor hun relanceplannen.

De beslissing werd maandagavond laat bereikt op een digitaal Overlegcomité. De verdeling was een heet hangijzer, want elk niveau wilde zoveel als mogelijk geld binnenrijven voor de eigen plannen. Vlaams minister van Begroting en Financiën Matthias Diependaele (N-VA) opperde eerst zelfs dat Vlaanderen recht had op 3 miljard euro van het Europees geld. Het werd uiteindelijk iets minder, maar bronnen binnen de Vlaamse regering gaven al aan dat in die berekening ook andere Europese fondsen waren meegenomen. De eerste signalen uit Vlaanderen zijn positief. Voor haar relanceplan rekent de Vlaamse regering op iets meer dan 4 miljard euro aan investeringen. Met het Europees geld komen ze daar al voor meer dan de helft aan.

Het Europees geld zal nu gebruikt worden om investeringen te doen in de milieutransitie, de digitalisering, mobiliteit en productiviteit en zo de economie na corona er weer bovenop helpen. “Dit is een belangrijke stap voor onze relancestrategie”, zegt premier Alexander De Croo (Open VLD). “Het toont aan dat samenwerken in ons land mogelijk is en dat we zo de toekomst van ons land kunnen vormgeven.”

Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) zal nu verder aan de slag gaan om het ontwerp te verfijnen. Tegen april moet het definitieve document bij Europa liggen.