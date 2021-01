Had slachtoffer een openstaande schuld bij zware jongens? Ontvoering kadert in oorlog in drugsmilieu

De speciale eenheden in actie, zondagmiddag in het Vlaams-Brabantse Lembeek. Foto: ssj

Brussel / Anderlecht / Halle - De vier mannen die zondag in Halle werden opgepakt na een ontvoering en gijzeling, zijn maandag aangehouden door de onderzoeksrechter. Volgens onze informatie werd het viertal – Marouane E.K, Mohamed A., Ibrahim E.M. en Younes E. – aangehouden op verdenking van poging tot afpersing in bende tijdens de nacht met wapens, willekeurige hechtenis met bedreigingen en opzettelijke slagen en verwondingen.

Het viertal kende slachtoffer Abdelatif M. goed, want allen vertoeven ze volgens gerechtelijke bronnen in het Marokkaans-Brusselse drugsmilieu. Een deel van hen opereert in en rond het beruchte Anderlechtse Lemmensplein. Mohamed A. staat bij het gerecht gekend wegens betrokkenheid bij feiten van doodslag.

Zware jongens dus, die afgelopen weekend verhaal gingen halen bij een man die naar verluidt nog een openstaande schuld had staan. Abdelatif M. werd zaterdagavond ontvoerd in Anderlecht en nadien gegijzeld in een leegstaande woning in Lembeek. Daaruit kon hij in de vroege ochtend ontsnappen, om wat verder huilend aan te bellen bij een buurman. Die verwittigde de politie. Pas uren later, tijdens een inval van de speciale eenheden, werden alle daders gevat. Een van hen zou zichzelf vastgeketend hebben aan de radiator, om zich voor te doen als slachtoffer. De auto van Abdelatif M. is spoorloos, net als drieduizend euro cash.