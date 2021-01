FBI waarschuwt voor gewapende protesten in steden VS tijdens inauguratie van Biden

De FBI waarschuwt dat in de aanloop naar de beëdiging van Joe Biden tot president verspreid over het land gewapende protesten worden gepland, meldt zender ABC op basis van de Amerikaanse politiedienst. Niet alleen in Washington, maar ook in de hoofdsteden van de staten zouden acties op het programma staan.

Een gewapende groep heeft plannen om zaterdag naar Washington te gaan om daar in opstand te komen als poging worden ondernomen om president Trump uit zijn ambt te zetten, aldus de zender. Het Huis van Afgevaardigden heeft daartoe eerder maandag de eerste stappen gezet.

Zeker in Washington zijn zorgen over de veiligheid na de bestorming van het parlement van afgelopen woensdag. Daar zijn al tal van maatregelen genomen of aangekondigd in de aanloop naar de inauguratie van Biden op 20 januari, nadat dreigementen waren binnengekomen. De nationale garde mag tot 15.000 man leveren om de ceremonie veilig te laten verlopen.

De eedaflegging vindt plaats op de trappen van het Capitool. Maandag gevraagd of hij geen schrik heeft, antwoordde Biden ontkennend, zo hebben meerdere Amerikaanse media bericht.