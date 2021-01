N-VA wil meer steun voor reissector: “Bij terugbetaling van coronavoucher, dreigt voor velen faillissement”

Nu zestien ski-organisaties hun activiteiten voor de Krokusvakantie al afgelasten, wil N-VA dat er meer steun komt voor de reissector. Vooral het systeem van coronavouchers moet volgens de partij herzien worden.

“De regering mag niet langer talmen”, zeggen Kamerlid Anneleen Van Bossuyt en Vlaams Parlementslid Maarten De Veuster, beiden van N-VA. Zij zien enkele problemen in de huidige regeling. Nu kunnen de reisbureaus bijvoorbeeld rekenen op coronavouchers, een soort tegoedbon voor reizen die niet konden doorgaan door de coronamaatregelen. Na een jaar moeten de reisbureaus die tegoedbons in principe terugbetalen als de klant niet op reis kan. Dat is een molensteen rond de nek van veel KMO’s. “Bij terugbetaling van de coronavoucher, dreigt voor velen, die overigens financieel gezond zijn, het faillissement”, vreest Van Bossuyt. Bovendien zit in het Garantiefonds Reizen, het vangnet dat gedupeerde reizigers moet vergoeden als hun reisorganisatie op de fles gaat, maar 19,5 miljoen euro. Terwijl er voor 300 miljoen euro aan vouchers circuleren.

Van Bossuyt pleit voor de oprichting van een voucherbank, waarbij de reisagentschappen de terugbetaling kunnen lenen, om ze vervolgens op vijf jaar terug te betalen. Daarnaast willen zij en De Veuster een interfederale crisiscel oprichten. “Op Vlaams niveau hebben we al heel wat initiatieven genomen, maar onze hefbomen zijn beperkt”, zegt De Veuster. “Via een interfederale crisiscel kunnen de zaken snel en alomvattend worden aangepakt.”