Lukaku, Tielemans en De Bruyne zijn risicopatiënten: overbelasting dreigt voor sleutelspelers bij Rode Duivels

Pure overbelasting. Ervaringsdeskundigen en sportdokters zijn het erover eens: de gescheurde achillespees van Axel Witsel is het gevolg van een opeenstapeling van wedstrijden. Als die lijn wordt doorgetrokken, moeten we ons echt zorgen maken voor de Rode Duivels. Behalve de doelmannen speelden ook Lukaku, Tielemans, De Bruyne, Vanaken en Vertonghen al meer minuten dan Witsel sinds de hervatting na de eerste lockdown in maart.