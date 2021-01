Voetbal Vlaanderen beslist vandaag over stopzetting van amateurcompetities

Voetbal Vlaanderen bespreekt vandaag hoe het verder moet met het amateurvoetbal. Hoewel de crisiscel van de voetbalbond van overheidswege nog niet officieel vernam dat op 15 januari de trainingen niet mogen worden hervat, gaat men er toch vanuit dat trainingen voor de volwassen amateurs tot 14 februari niet mogelijk zal zijn. De besmettingscijfers gaan immers weer de hoogte in. Daarom gaan er stemmen op om vandaag dan maar al het seizoen 2020-21 te beëindigen.

Het is niet zeker dat die drastische beslissing ook zal genomen worden. Er liggen verschillende scenario’s op tafel. Bij een hervatting van de trainingen op 14 februari en de herstart van de competities in het weekend van 13-14 maart - er is een maand voorbereiding nodig - is er het geloof dat in elke competitie de heenronde kan worden afgewerkt. De competities zullen dan tot einde mei duren. Het management huivert ervoor nu al een punt achter het seizoen te zetten want betekent nog eens vijf tot zes maanden zonder amateurvoetbal.

Er wordt ook gewerkt aan een scenario om eerst het jeugdvoetbal op een grotere schaal toe te laten.