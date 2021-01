Ritchie De Laet had het mentaal zwaar door aanslepende verlenging: “Antwerp moet water bij de wijn doen”

Antwerp was op KV Mechelen (3-0) niet zichzelf en dat gold ook voor Ritchie De Laet (32). In Sjotcast, de voetbalpodcast van Het Nieuwsblad, geeft de verdediger dat toe dat hij niet op niveau was. Een van de oorzaken, zegt hij: de aanslepende onderhandelingen over zijn nieuw contract.

In zijn huidig contract staat een optie die Antwerp kan lichten, maar dat is niet de bedoeling. De Great Old deed hem een beter voorstel voor 2,5 jaar, tot 2023. wat De Laet prima vindt. Alleen zitten club en speler nog niet op dezelfde lijn wat betreft het loon.

“Het lijkt erop dat we vastzitten”, zegt De Laet. “Daarom ook dat ik het mentaal zwaar had. Dan dat gedoe vanop training er nog bij, zonder coach… Ik was leeg, ik was op. Kijk, ik ben gelukkig hier. Ik wil blijven. En de club wil dat ook. Alleen was het gat tussen vraag en aanbod net te groot, waardoor alles is stilgevallen. Het kan allemaal snel keren, natuurlijk. Maar er zal water bij de wijn moeten worden gedaan. Er zal meer veerkracht van hun kant moeten komen. Ik vraag niks onredelijks. En ik speel dit seizoen toch op een degelijk niveau.”

Ook met Refaelov zijn de onderhandelingen nog lopende. Buta staat open voor een verlenging. In het geval van Juklerod twijfelt de club om nog een nieuw contract te geven.