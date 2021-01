Anderlecht sluit buitenlandse investeerder niet uit

Anderlecht werkt nog altijd aan een financieel herstelplan om de schuldenberg van zo’n 100 miljoen euro af te bouwen. Daarbij valt niet uit te sluiten dat een buitenlandse investeerder vers geld in de club pompt. Niet evident, maar de aandeelhouders bekijken alle opties. De deadline ligt in maart, wanneer het licentiedossier in orde moet zijn.