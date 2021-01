Overleed jongeman (23) uur na arrestatie aan hartaanval door drugsgebruik?

Brussel / Schaarbeek / Sint-Joost-ten-Node - Het Brussels parket voert een onderzoek naar het verdachte overlijden van een 23-jarige man, die afgelopen zaterdag stierf nadat hij was opgepakt door de politie en meegenomen naar het politiekantoor.

Enkele inspecteurs van de zone Brussel Noord controleerden om 18.55 uur een groep mannen die in de buurt van het Noordstation samenkwamen, en zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Ibrahima Barrie vluchtte te voet weg, maar kon worden onderschept.

“Daarop werd hij gearresteerd en meegenomen”, zegt het Brussels parket. “De politie heeft de gewoonte om personen die zich willen onttrekken aan een controle tijdelijk op te pakken, om na te gaan waarom ze dat doen.”

Zijn familie zegt dat Barrie, een elektricien, daar was om de trein te nemen naar Waterloo waar hij woont. Volgens hen werd Barrie opgepakt omdat hij de politiecontrole filmde met zijn gsm.

Flauwgevallen

Bij zijn aankomst in het politiekantoor om 19.24 uur werd Barrie onwel, en hij viel flauw. De politie probeerde hem te reanimeren en belde een ambulance. In het ziekenhuis werd zijn overlijden om 20.22 uur vastgesteld.

Het Brussels parket vroeg het Comité P om een onderzoek te openen. De beelden van de camera’s in het politiekantoor zijn in beslag genomen. Een autopsie en een toxicologisch onderzoek moeten achterhalen of er sprake is van geweld, en of een hartaanval uitgelokt werd door verboden middelen. Volgens de krant La Capitale en zender RTBF zou de man drugs op zak gehad hebben, maar het parket wilde dat niet bevestigen.