“De fouten van onze refs zijn niet te bevatten”

Vooreerst: wij geloven in de rechtschapenheid van onze scheidsrechters. Het zijn mensen zoals wij allemaal: eerzame burgers. Ze ruimen na het eten hun bord af, gaan niet vreemd, slaan hun kinderen niet. Eén en al onschuld. Ondanks de verhalen over Bart Vertenten en Sébastien Delferière – hoe zou het dáármee zijn? – geloven we nog altijd niet dat ze wedstrijden manipuleren.