Nieuwe tegenslag voor Rode Duivels: ook Dennis Praet is maanden out (maar EK komt niet in gevaar)

Een nieuwe tegenslag voor de Rode Duivels, na de zware blessure voor Axel Witsel. Ook Dennis Praet (26) is meerdere maanden buiten strijd. De middenvelder van Leicester City liep in de bekerwedstrijd tegen Stoke van het voorbije weekend een scheur in de hamstrings op. Dat gebeurde in de laatste minuut. Youri Tielemans speelde de bal en in de sprint die daarop volgde, stopte Praet bruusk en liep hij de blessure op. Het verdict: drie maanden out.