Vincent Kompany moet weer puzzelen na blessure van aanvoerder Sambi Lokonga

Albert Sambi Lokonga (21) viel uit tegen OH Leuven. Voor de definitieve diagnose is het nog te vroeg, maar na de eerste onderzoeken vrezen de dokters toch voor een minuscuul scheurtje in de adductoren. De Anderlecht-middenvelder is zeker twee à drie weken out en dreigt alle duels in januari te missen. Kopzorgen voor Kompany.

LEES OOK (+). Anderlecht sluit buitenlandse investeerder niet uit

Na een moeilijker seizoensbegin had Albert Sambi Lokonga zijn draai gevonden bij Anderlecht. Hij droeg de aanvoerdersband en met Josh Cullen als luitenant liet de belofte zijn kwaliteiten zien. Sommigen vroegen zich al af of hij niet in aanmerking komt om Axel Witsel te vervangen op het EK. Alleen werd Lokonga zondag ook even uit koers geslagen. Na een dribbel in Leuven greep hij naar zijn dij, hij moest gewisseld worden.

Risico genomen

Bij een spierblessure is het altijd even wachten tot het vocht weg is – minstens 48 uur – voor een diagnose, maar de dokters gaan nu al uit van een scheurtje in de adductoren. Sambi Lokonga had risico’s genomen door te spelen aan Den Dreef. Hij voetbalde met een verband rond zijn dij omdat hij eerder al last had aan de adductoren. De technische staf vroeg hem na de opwarming of het zou gaan en om zijn ploeg te helpen, zei de kapitein ja.

Dat moest hij bekopen. Dit seizoen speelde Sambi Lokonga bijna alles en er was geen winterstop. Overbelasting eist haar tol. Verdere onderzoeken zullen nog uitwijzen hoe ernstig en hoe groot het scheurtje is, maar de belofte mist vrijdag de match in Eupen en daarna het midweekduel tegen Charleroi. Ook de andere confrontaties in januari, met Waasland-Beveren, Moeskroen en AA Gent, zijn serieus in gevaar.

De vraag is hoe Vincent Kompany dit gaat oplossen. Als aanwinst Majeed Ashimeru van RB Salzburg tekent, kan hij Sambi Lokonga vervangen. Adrien Trebel is eveneens op de terugweg, maar voor hem is het nog te vroeg na zijn knieblessure. Paars-wit zal geen risico’s nemen. Het kan dat Kompany voor Marco Kana kiest of Anouar Ait El Hadj iets lager opstelt, en dan is er ruimte voor een nieuwe tien. Denkt hij in dat geval nog aan Michel Vlap? De Fries – die zelf weg wil – moet zich geen illusies maken. Het wordt wel puzzelen voor Vince The Prince.

Delcroix kapitein?

Aangezien Van Crombrugge (rug) en Verschaeren (enkel) nog out zijn, zoekt de RSCA-coach ook een nieuwe kapitein. In Leuven kreeg Hannes Delcroix (21) de aanvoerdersband. Kompany heeft graag dat jonkies hun verantwoordelijkheid nemen en dus zou het niet verbazen dat de jonge verdediger aanvoerder blijft. Sterkhouders als Lukas Nmecha en Matt Miazga kunnen hem wel bijstaan, maar zij zijn huurlingen.