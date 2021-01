Altijd prijs: OH Leuven scoorde al 20 wedstrijden op rij (en dat is redelijk uniek)

Eigenlijk hadden ze het moeten weten bij Anderlecht, dat ze zondagavond in het slot nog een doelpunt zouden tegen krijgen. OHL scoort namelijk áltijd. Twintig wedstrijden lang houden de Leuvenaars die statistiek nu al vol. Een huzarenstukje, waarin al zeven jaar lang geen enkele andere Belgische club slaagde. Het moge duidelijk zijn dat Marc Brys voorin over een stel absolute klasbakken beschikt.

Zeven keer was een Belgische ploeg er deze eeuw in geslaagd om in de eerste twintig wedstrijden van de competitie minstens één doelpunt te maken, tot afgelopen weekend. En eigenlijk staan er zelfs maar ...