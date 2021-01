Ford sluit fabrieken in Brazilië: 5.000 jobs bedreigd

De Amerikaanse autobouwer Ford gaat dit jaar zijn laatste drie fabrieken in Brazilië sluiten. Er staan zo’n 5.000 jobs op de tocht, meldt het financiële persbureau Bloomberg maandagavond.

Volgens Ford heeft de coronapandemie ervoor gezorgd dat de overproductie enkel maar is gestegen, terwijl de dalende autoverkoop voor verliescijfers zorgt.

In 2019 sloot Ford al zijn oudste fabriek in Brazilië, in de buurt van Sao Paulo, waar 3.000 mensen werkten.

Nu sluit het bedrijf “onmiddellijk” de fabrieken in Camaçari, in het noordoosten, en in Taubaté, in het zuidoosten van het land. De fabriek van Horizonte, in het noordoosten, blijft draaien tot het vierde kwartaal dit jaar.

De Amerikaanse autobouwer zal in Brazilië enkel nog een administratieve zetel, een ontwikkelingscentrum en een testterrein open houden.