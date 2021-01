Ook Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid stapt op

De waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid van de VS, Chad Wolf, heeft maandag zijn ontslag ingediend. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie.

In een brief aan het personeel van het ministerie zegt Wolf dat hij zijn ontslag betreurt en dat het zijn bedoeling was om aan te blijven tot het einde van de ambtstermijn. Maar recente evenementen hebben de beslissing nodig gemaakt, klinkt het. Wolf, sinds november 2019 in functie, vermeldt de “aanhoudende en waardeloze” verdicten van rechtbanken rond de legaliteit van zijn aanstelling.

In zijn brief maakt hij geen melding van de rellen aan het Capitool. Vorige week had Wolf wel kritiek geuit op de “tragische en misselijkmakende” bestorming van het Capitool door aanhangers van president Donald Trump, die hij opriep het geweld sterk te veroordelen. “Elke schijn van aanzetten tot geweld door een verkozene gaat in tegen wie we zijn als Amerikanen.”

Wolf had toen ook nog gezegd dat hij in zijn functie zou blijven tot het einde van de termijn, om “te verzekeren dat de focus van het ministerie blijft op de serieuze bedreigingen waartegen ons land aankijkt en een ordelijke overgang naar president-elect Bidens team”. Enkele uren later werd bekend dat Trump zijn nominatie voor officieel hoofd van het ministerie introk, maar volgens het Witte Huis had dat niets met Wolfs kritiek te maken.

Ook de Amerikaanse ministers van Onderwijs en van Transport zijn al opgestapt. Ze deden dat uit protest tegen de bestorming van het Capitool.

Bezorgdheid over geweld

Het vertrek van Wolf komt er op een moment dat er nieuwe bezorgdheid is over mogelijk geweld in aanloop naar de eedaflegging van de verkozen president Joe Biden, die op 20 januari in de Amerikaanse hoofdstad doorgaat. Het is de taak van de minister van Binnenlandse Veiligheid, wiens ministerie de Secret Service overziet, om de beveiliging van de inauguratie te coördineren. De rol zal nu overgenomen worden door Pete Gaynor.

De FBI heeft gewaarschuwd dat in de aanloop naar de eedaflegging verspreid over het land gewapende protesten worden gepland, met oproepen om overheidsgebouwen te bestormen, en dat bedreigingen zijn geuit tegenover Biden, Harris en Pelosi.