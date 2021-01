Avontuurlijke kattin Basil na jaar terug bij baasje: “Nooit gestopt met zoeken”

Zandhoven / Geel -

Elf maanden en twee weken na haar verdwijning is kattin Basil op bijna wonderlijke wijze herenigd met eigenares Nore Smets (20) uit Pulderbos. De poes verdween op 28 januari 2020 via een dakvenster uit haar kot in Geel. Sinds ze haar baasje weer zag, stopt Basil niet meer met spinnen.