Kopstuk (33) van bende die drugs en wapens verhandelt via Antwerpse haven opgepakt in Spanje

De Spaanse politie heeft in het zuiden van het land een drugs- en wapenhandelaar opgepakt die door ons land gezocht wordt. Hij is volgens de Guardia Civil de leider zijn een criminele organisatie die grote hoeveelheden cocaïne smokkelt via de haven van Antwerpen. Ook wapens zouden langs die weg verhandeld worden.

De arrestatie van de 33-jarige Y.M.W. gebeurde in Almuñécar, in de provincie Granada. Het onderzoek naar hem gebeurde in juni van vorig jaar, toen ons land de Spaanse politie vroeg om te helpen bij het lokaliseren van de aan drugs- en wapenhandel gelinkte man.

“Daarom startte de Guardia Civil afgelopen zomer een exhaustief onderzoek naar zijn locatie, en dat stuurde hen richting de gemeente Estepona. Daar woonde hij met zijn gezin en zijn ouders in een luxueuze villa, buiten het dorpscentrum en moeilijk toegankelijk”, klinkt het bij de Spaanse politie.

In oktober werd een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Toen dat de man ter ore kwam, vluchtte hij. Zijn dochter bleef achter met de rest van de familie. Rond de kerstperiode werd de surveillance op de villa vergroot, met een eventuele samenkomst voor Kerstmis in het achterhoofd. Op 23 december loonde dat, toen de familie naar Almuñecar trok om daar herenigd te worden met Y.M.W., andermaal in een erg chique villa. Daar werd de man opgepakt toen hij op een dag met zijn elektrische scooter wegreed.

De gezochte dealer verzette zich niet tijdens zijn arrestatie en bleek perfect op de hoogte van de beschuldigingen die tegen hem geuit zijn in ons land. Hij zit nu in de Spaanse cel, waar hij wacht op zijn uitlevering aan Spanje.