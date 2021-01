MIVB investeert bijna half miljard in uitbreiding van vloot

Brussel - Het Brussels gewest gaat dit jaar 1,4 miljard euro investeren in mobiliteit. Daarvan is bijna een miljard euro bestemd voor de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB. In La Libre Belgique kondigt MIVB-topman Brieuc de Meeûs investeringen aan in nieuwe lijnen en in nieuwe voertuigen.

Concreet gaat de MIVB dit jaar 445 miljoen euro investeren in nieuwe metro- en tramlijnen, en in nieuwe bussen en trams. “Het gaat om enorme bedragen, dubbel zoveel als drie of vier jaar geleden. En dat gaat nog toenemen, naar 600 à 700 miljoen euro bij het hoogtepunt van de werken aan metro Noord”, aldus de topman.