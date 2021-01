Onderzoekers kritisch voor vaccinatieplannen van overheid: “Kies voor één centrum per 150.000 à 250.000 inwoners”

Het is geen goed idee om 120 tot zelfs 200 vaccinatiecentra te gaan bouwen in ons land, zoals de overheid van plan is. Tot die conclusie komen onderzoekers van UAntwerpen, UGent en UHasselt na een maandenlang onderzoek. “Beter is om één centrum te hebben per 150.000 à 250.000 inwoners”, zegt professor Roel Gevaers. Dat komt neer op tussen de 40 en 73 centra.

Volgens de onderzoekers wordt het risico op logistieke, administratieve en organisatorische problemen groter naarmate er meer vaccinatiecentra zijn. Dat concludeerden wetenschappers van de universiteiten van Antwerpen, Gent en Hasselt en experts uit de logistieke en de farmaceutische sector, verenigd in de Denktank Corona Vaccine Distribution, na enkele maanden onderzoek. Volgens de onafhankelijke denktank zou het beter zijn om te gaan voor tussen de 40 - het aantal arrondissementen - en 73 - het aantal huisartsenwachtposten.

“Dat komt neer op één centrum per 150.000 à 250.000 inwoners”, zegt professor Roel Gevaers (UAntwerpen). “Dan zouden maatschappelijke kosten, baten, efficiëntie en effectiviteit zich in evenwicht houden. De overheid kiest nu echter voor een fijnmazige strategie, met één centrum per 50.000 inwoners en dus meer dan 200 vaccinatiecentra verspreid over het land. Studies toonden al aan dat de vaccinatiegraad hoger is wanneer mensen dichter bij huis ingeënt kunnen worden: een fijnmazig netwerk biedt dus voordelen op dat vlak.”

Te complex

Het risico op een te complexe logistieke operatie is binnen de huidige strategie van de overheid te groot, zegt professor Wouter Dewulf (UAntwerpen). “Binnenkort zullen we vier of vijf vaccins ter beschikking hebben, die elk op een andere manier bewaard moeten worden. De vaccinatiecentra zullen bevoorraad worden vanuit de ziekenhuizen: hoe meer centra, hoe complexer voor de ziekenhuizen, hoe groter de kans dat er op het einde van de dag meer ongebruikte vaccins overblijven.”

Ook personeelsuitval door ziekte kan makkelijker opgevangen worden in grotere vaccinatiecentra, stellen de onderzoekers. Daarnaast zullen de medische en IT-infrastructuur volgens hen professioneler zijn, en aspecten zoals het beheer van de voorraad en crowd management kunnen er volgens hen efficiënter georganiseerd worden.

Hoe groener, hoe beter

Onderstaande kaart toont waar de meest optimale plaatsen zijn om die vaccinatiecentra te posteren. Hoe groener het gebied, hoe geschikter het is. “Daarvoor bundelden we alle belangrijke demografische, logistieke en mobiliteitsparameters, zoals de bevolkingsdichtheid en de bereikbaarheid”, zegt professor Nico Van de Weghe (UGent). “Per provincie springen er telkens relatief duidelijk vijf à zes steden en gemeentes uit.”

(lees verder onder de kaart)

Foto: Denktank Corona Vaccine Distribution

De conclusie van de denktank is dus dat het beperken van het aantal centra het te verkiezen scenario is. “We willen de overheid vragen te focussen op een goede balans tussen proximiteit en mobiliteit versus logistiek en organisatie”, zegt professor Niel Hens (UHasselt). “Een fijnmazig netwerk zal de vaccinatiegraad van de bevolking ten goede komen, maar wanneer een klein vaccinatiecentrum omwille van logistieke, administratieve of organisatorische problemen plots zou moeten sluiten, is dat nefast voor de geloofwaardigheid van de vaccinatiecampagne bij de bevolking.”