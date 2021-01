Zulj én Luckassen zijn weg bij Anderlecht en werden al voorgesteld in Turkije

Anderlecht officialiseerde het vertrek van Peter Zulj (27) en Derrick Luckassen (25). Beide spelers werden meteen voorgesteld bij hun nieuwe club.

Zulj wordt voor 6 maanden verhuurd aan Göztepe, zonder aankoopoptie. RSCA hoopt dat de Oostenrijke bij de Turkse nummer 15 zijn transferwaarde opkrikt en het EK haalt. Dan kunnen ze hem verkopen. Wat Luckassen betreft, werd het huurcontract bij PSV verbroken. Het is de Eindhovense club die hem direct doorsluist naar het Turkse Kasimpasa, dat 16de staat. Als Anderlecht ook nog Vranjes, Bakkali en eventueel Vlap wegdoet, verjongt RSCA nog.

In Turkije wordt wel gezegd dat Ankaragücü huurling Luka Adzic zal terugsturen naar Anderlecht. De Serviër speelde maar 423 minuten mee, maar in het Astridpark zijn ze niet op de hoogte van een mogelijke rentree. In de Franse media wordt middenvelder James Lea-Silki (24) van Stade Rennes aan RSCA gekoppeld. Die heeft een interessant profiel, maar een overgang is nu niet aan de orde.