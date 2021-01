Grote problemen op E17 door put in weg: al meer dan anderhalf uur aanschuiven

De ochtend verloopt bijzonder moeilijk op de E17 in Antwerpen in de richting van de Kennedytunnel. Door een put in de weg is het al anderhalf uur aanschuiven. Er staat meer dan 10 kilometer file.

“Het is een lastige ochtend op de E17 richting de Kennedytunnel”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Daar is een put in de weg bij Antwerpen-West op de middelste rijstrook. Daardoor is maar één rijstrook vrij voor wie richting Kennedytunnel wil en één voor wie de E34 op wil. We weten dat het een moeilijke plaats is, waar in normale omstandigheden al 10 uur per dag file staat. Als er dan iets gebeurt zoals nu, dan veroorzaakt het meteen erg grote problemen.”

De schade aan het wegdek doet zich voor op een plaats waar gewerkt wordt aan de Oosterweelverbinding. “Het gaat om een put in bestaande weginfrastructuur die sowieso zou worden vervangen de komende jaren”, zegt Annik Dirkx van Lantis. “Een combinatie van regen en vorst op een oud stuk asfalt kan voor dergelijke beschadigingen zorgen, dat zie je nog wel vaker. Onze mensen zijn onderweg om het zo snel mogelijk te herstellen, maar dat kan natuurlijk nog even duren want de omstandigheden zijn er niet ideaal.”

Bruyninck raadt aan de omgeving indien mogelijk te vermijden.

De hevige regenval van dinsdagochtend veroorzaakt voorlopig niet al te veel extra problemen. “Er staan wel iets meer files dan normaal, zelfs in coronatijden met minder verkeer voelen we dat. Maar grote files zijn er nog niet.”