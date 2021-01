“Ivanka Trump wil inauguratie Joe Biden wel bijwonen, vader Donald is woedend”

Ruzie in de familie-Trump: Ivanka Trump zou wel degelijk van plan zijn om de inauguratie van Joe Biden op 20 januari bij te wonen, en dat is dik tegen zin van haar vader. De president zou het ervaren als een belediging van zijn dochter, schrijft Daily mail op basis van een bron binnen het Witte Huis. Het verhaal werd evenwel ontkend door een andere bron.

Op 20 januari wordt Joe Biden ingehuldigd als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Grote afwezige op de inauguratie wordt de huidige president Donald Trump, zo maakte die enkele dagen geleden al bekend.

Maar een bron binnen het Witte Huis heeft de Britse tabloid Daily mail toevertrouwd dat de dochter van de president er wel bij wil zijn op 20 januari. “Ivanka is bezorgd dat haar veelbelovende politieke carrière in gevaar is als ze niet gaat. Ze wil alles doen om haar reputatie te redden”, zegt de bron.

Ze zou dus verstek geven voor het evenement dat haar vader diezelfde dag organiseert om zijn campagne voor het presidentschap in 2024 op gang te trappen. De president is daar woedend om”, zegt de bron. “Hij heeft gezegd dat het een belediging is dat zijn dochter aanwezig zal zijn op de inauguratie en meent dat het haar duizenden fans zal kosten. Hij noemde het de slechtste beslissing die ze kan nemen.”

Een andere bron binnen het Witte Huis heeft het verhaal ontkend, maar de tabloid schrijft ervan overtuigd te zijn dat het klopt. Officiële bevestiging is er nog niet.