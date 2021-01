Eerste executie van vrouw in 70 jaar gaat niet door in VS: “Ze kan het niet begrijpen”

De executie van de enige vrouw die in een Amerikaanse federale dodencel zit, gaat dinsdag niet door. Een rechter heeft geoordeeld dat de 52-jarige Lisa Montgomery door haar mentale toestand niet rationeel kan begrijpen waarom ze zou worden terechtgesteld. Het zou de eerste federale executie van een vrouw in 70 jaar zijn geweest.

Foto: AFP

De vrouw zit vast in een gevangenis in Indiana. Ze had dinsdagavond een dodelijke injectie moeten krijgen. Montgomery is ter dood veroordeeld voor de moord op de acht maanden zwangere Bobbie Jo Stinnett (23) in 2004. Ze wurgde Stinnett, sneed met een mes de baby uit haar buik en nam het kind, dat de aanval overleefde, mee.

Rechter James Hanlon stak nu een stokje voor de terechtstelling. Volgens de rechter zijn er talrijke bewijzen dat de huidige mentale staat van Montgomery zodanig ver van de realiteit staat “dat ze niet rationeel het motief van de regering voor haar executie kan begrijpen”. De rechtbank moet een nieuwe zitting houden om haar mentale staat te bepalen.

De advocaten van Montgomery zeggen dat hun cliënt is geboren met hersenschade en in haar jeugd het slachtoffer was van ernstig seksueel misbruik.

De laatste executies van vrouwen door de federale autoriteiten, vonden volgens Amerikaanse media plaats in 1953. Toen werd Ethel Rosenberg ter dood gebracht voor spionage en kreeg Bonnie Brown Heady de gaskamer voor ontvoering en moord.