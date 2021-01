POLL. Welke Rode Duivel is voor u onmisbaar om op EK mee te kunnen doen voor eindwinst?

Na het uitvallen van sleutelspeler Axel Witsel worden het nog bange maanden voor bondscoach Roberto Martinez. Want er zou nog maar is één van zijn basispionnen moeten uitvallen… Welke Rode Duivel is voor u onmisbaar om op het EK deze zomer mee te kunnen doen voor eindwinst? Stem hier!

Dat risico op nog meer (zware) blessures bij één van onze Rode Duivels is zeker niet onbestaande, aangezien ze bijna allemaal bij topclubs spelen en zo overbelasting dreigt door de overvolle kalender.

LEES OOK. Lukaku, Tielemans en De Bruyne zijn risicopatiënten: overbelasting dreigt voor sleutelspelers bij Rode Duivels

Maar wie mag écht niet uitvallen? Of anders gezegd: welke Rode Duivel (uit wat we de basisploeg onder Roberto Martinez kunnen noemen) is voor u onmisbaar om op het EK deze zomer mee te kunnen doen voor eindwinst?