Europese geneesmiddelenautoriteit ontvangt aanvraag voor goedkeuring van AstraZeneca-vaccin in EU

De Europese geneesmiddelenautoriteit (EMA) heeft een aanvraag ontvangen voor de voorlopige markttoelating van het coronavaccin van de farmaceut AstraZeneca en de universiteit Oxford in de EU. Het middel wordt nu al gebruikt in het Verenigd Koninkrijk.

De EMA brengt uiteindelijk een advies uit over toelating. De Europese Commissie heeft daar het laatste woord over, maar volgt naar verwachting het advies van de toezichthouder.

De evaluatie van het vaccin gebeurt via een versnelde tijdlijn. Het agentschap bestudeert immers al data over het vaccin. Het advies kan er zijn bij de vergadering van het bevoegde comité op 29 januari, als de gegevens over de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van de vaccin robuust en volledig genoeg zijn, aldus de EMA in een persbericht.

De EMA gaf eerder al groen licht voor het gebruik van twee andere coronavaccins, namelijk dat van Moderna en dat van Pfizer/BioNTech.