Dolle vader die met wapen op zoek gaat naar jongeren die zijn zoon bestalen, zit nu zelf in de cel voor poging tot moord

Londerzeel - Een 54-jarige man uit Londerzeel is aangehouden voor poging tot moord nadat hij afgelopen vrijdagavond zelf op zoek was gegaan naar vier jongeren die zijn zoon hadden bestolen. De man loste daarbij ook enkele schoten naar twee jongeren die niets met de feiten te maken hadden.

Het wilde verhaal speelde zich vrijdagavond rond 18.30 uur af in de Molenstraat in centrum Londerzeel. De 54-jarige vader kreeg even voordien van zijn zoon te horen dat die net het slachtoffer was geworden van een diefstal met geweld door een groepje van vier jongeren.

Op de vlucht

“Daarop kreeg de man het lumineuze idee om een wapen te nemen en zijn wagen in te springen, op zoek naar de daders”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde.

Aan een bushalte in de Molenstraat kreeg hij twee 16-jarigen in de gaten die er op hun bus stonden te wachten. De man stapte uit, bedreigde hen en vuurde een aantal keer met zijn wapen. Nadien stapte hij opnieuw in en probeerde hij de jongeren aan te rijden. Die sloegen op de vlucht en gingen een winkel binnen om zich te verschuilen voor de dolle vader.

Poging tot moord

“Daarop belde de man zelf de politiediensten op”, zegt Blondeau. “Ik heb de dieven voor jullie gevangen. Kom ze hier maar ophalen”, zou de man verklaard hebben in die oproep.

De politie pakte de man ook zelf op en na verhoor werd hij voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Die besloot hem aan te houden voor poging tot moord. “Het is nog niet helemaal duidelijk of de man in de richting van de jongeren vuurde of schoten in de lucht heeft gelost. Het is alleszins wel ernstig genoeg om te kwalificeren als een poging tot moord aangezien hij zich zeer bewust was van wat hij deed toen hij thuis in zijn wagen vertrok.”

Apart onderzoek

Bij de politie werd ook een apart onderzoek geopend naar de diefstal met geweld op de zoon zelf. Dat onderzoek loopt nog. De twee geviseerde tieners zouden hoogstwaarschijnlijk niets hebben te maken met die diefstal. Eén van de jongeren voldeed zelfs helemaal niet aan de persoonsbeschrijving die de zoon na afloop van de diefstal gaf.