Omstreden Turkse tv-evangelist die zich omringde met halfnaakte ‘kittens’ veroordeeld tot 1.075 jaar gevangenis

Een Turkse islamitische tv-prediker is veroordeeld tot 1.075 jaar en 3 maanden gevangenis voor onder meer spionage, fraude, georganiseerde misdaad en kindermisbruik. Adnan Oktar is berucht als sekteleider die zich liet omringen door mooie vrouwen, die hij “kittens” noemde.

De 64-jarige Adnan Oktar is een bijzonder flamboyant en extravagant figuur. In de eerste plaats staat hij bekend als een sekteleider en tv-prediker, die op zijn tv-kanaal debatten over religie organiseerde en boeken schreef over het creationisme. Volgens die leer zijn het heelal en het leven op aarde door een schepper gecreëerd.

Oktar veroordeelt homoseksualiteit, vindt niet dat vrouwen een belangrijke rol moeten hebben in de maatschappij en stelt verder dat de PKK, de Koerdische militante beweging in Turkije, het grote kwaad is. Zijn kijk op religie en het leven wordt als heel conservatief beschouwd. Hij kreeg er al bijzonder veel kritiek door.

Harem

Wat hem nog kritiek opleverde, was de manier waarop hij met vrouwen omging. Hij is berucht om de vele schaarsgeklede vrouwen waarmee hij op zijn tv-zender A9 danste en ravotte. Oktar vertelde de rechter in december dat hij zo’n duizend vriendinnen had. Hij heeft zichzelf ook “buitengewoon potent” genoemd. In de jaren 90 was hij de leider van een sekte die verzeild raakte in een serie seksschandalen.

Slachtoffers – vrouwen vol siliconen die schaars gekleed voor hem moesten dansen – zijn de afgelopen twee jaar naar voren getreden. “Er waren zeventien andere seksslavinnen, die allemaal Oktar halfnaakt moesten bedienen. Hij sloeg ons, schold ons uit, misbruikte ons en dwong ons tot geslachtsgemeenschap”, vertelde een voormalige ’kitten’. “Ik probeerde vijf keer te ontsnappen. Tevergeefs. Hij had 60 bewapende lijfwachten.”

Veroordeeld

De man werd in 2018 opgepakt. Ook talrijke van zijn volgers werden opgepakt, van wie er veel zware celstraffen kregen. Volgens Anadolu waren er in totaal 236 beklaagden en werden er 78 veroordeeld. De evangelist zelf werd veroordeeld tot 1.075 jaar en 3 maanden gevangenis voor onder meer spionage, fraude, georganiseerde misdaad en kindermisbruik. Hij ontkent alle beschuldigingen en houdt vol dat bepaalde groepen tegen hem samenzweren.