Boete voor Club Brugge-speler Mata, die samen met Dennis wordt onderschept in Porsche: “Agenten konden niet lachen met zijn opmerking”

Brugge - Clinton Mata, de verdediger van Club Brugge, kreeg dinsdagmorgen een boete van de politierechter. De Belgische Angolees reed aan een ongepaste snelheid en de voorste zijruiten van zijn Porsche waren getint.

Op 19 oktober 2019 waren Clinton Mata en zijn ploegmakker bij Club Brugge Emmanuel Dennis langs de Expresweg in Brugge aan het rijden. De twee reden richting binnenland toen ze een politiewagen inhaalden. De agenten beslisten om de wagen te doen stoppen omdat die volgens hen te snel reed. Volgens het proces-verbaal moesten ze aan 136 kilometer per uur rijden waar slechts 90 was toegelaten om de auto te kunnen stoppen.

Middelvinger

De politie zette de wagen met de twee profvoetballers aan de kant. Ze merkten meteen ook op dat de voorste zijruiten getint waren. Daar werd de Club-verdediger dan ook voor gedagvaard. Zijn advocaat kwam dinsdagmorgen alle tenlasteleggingen betwisten. “Hij blijft erbij dat hij helemaal niet te snel reed”, klonk het. “Het kan zijn dat die agenten te snel moesten rijden om hem uiteindelijk bij te halen, maar dat betekent langs die baan niet dat hij daarom zelf sneller dan 90 kilometer per uur reed.”

Ook met de getinte ruiten ging met niet akkoord. “Hij heeft die wagen zo in de garage gekocht. Dat is nog altijd dezelfde en hij had daar verder nooit problemen mee”, klonk het. In het proces-verbaal staat bovendien dat Emmanuel Dennis zijn middelvinger tijdens de discussie naar de agenten opstak. “Maar die was aan het Facetimen met iemand. Dat was dus helemaal niet naar de politie.”

Handtekening

Die politie kreeg wel nog een veeg uit de pan van de advocaat. Volgens hem keerde de sfeer toen ze de twee voetballers geïdentificeerd en herkend hadden. “Plots ging het over de twee doelpunten van Dennis tegen Real Madrid. Mijn cliënt had het gevoel dat hij er zelfs met een handtekening van af kon komen. Maar hij vroeg de agenten of ze hem hadden tegengehouden om over voetbal te praten. En dat is in het verkeerde keelgat geschoten.”

De politierechter hield rekening met het pleidooi van de advocaat. Hij gaf Clinton Mata uiteindelijk een milde straf voor beide inbreuken: een geldboete van 400 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.