Grote Coronastudie: vaccinatiebereidheid stijgt bij iedereen

De bereidheid tot vaccineren is de laatste tijd bij iedereen in stijgende lijn. Dat blijkt dinsdag uit de resultaten van de tweewekelijkse Grote Coronastudie van de UAntwerpen. Mensen maken zich ook minder zorgen om ernstige nevenwerkingen.

Volgens de laatste resultaten van de grootschalige enquête zal 80 procent van de gezondheidswerkers zich zeker of waarschijnlijk wel laten inenten. Bij 65-plussers is dat 90 procent, bij deelnemers met risicofactoren 82 procent en bij de overige respondenten 80 procent.

De informatie over vaccins van de de huisarts, de apotheker en de wetenschappelijke experts worden als het meest betrouwbaar aangeduid. De mening van vrienden en familie doet er minder toe, en aan wat de respondenten vernemen via sociale media en influencers wordt over het algemeen weinig geloof gehecht.

We maken ons ook minder zorgen over de risico’s die het vaccin met zich meebrengt. Afgelopen zomer ging 76 procent van de respondenten eerder of volledig akkoord met de stelling dat nieuwe vaccins gepaard gaan met grotere risico’s dan reeds langer bestaande vaccins. Vandaag is dat nog 66 procent. Een gelijkaardig beeld vinden we bij de stelling of mensen bezorgd zijn om ernstige nevenwerkingen: van 57 procent eerder of volledig akkoord in de zomer naar 42 procent net voor de jaarwisseling.

Een minderheid van de deelnemers gaf aan zich minder te zullen houden aan de regels na de eerste en de tweede dosis van het vaccin: respectievelijk een vijfde en een derde. De 65-plussers zeggen de regels wel trouw te zullen blijven opvolgen. “Wanneer gevaccineerden de regels losser zouden nemen, kan dat de motivatie van de niet-gevaccineerden aantasten”, waarschuwt Philippe Beutels (UAntwerpen) daarover. “Dat kan de coronabal opnieuw aan het rollen brengen, sneller dan we hem met vaccinatie kunnen afstoppen. Geen enkel vaccin is immers 100 procent efficiënt.”

