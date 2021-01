Plots meer dan 2.000 besmettingen per dag, maar experts niet verbaasd: “Hier is logische verklaring voor”

Er was een forse stijging voorspeld en die hebben we ook gekregen. We zitten nu met een gemiddeld dagcijfer van 2.020 nieuwe besmettingen voor de periode van 2 tot 8 januari. Dat is een stijging met 27 procent in vergelijking met de zeven dagen ervoor. En toch maken experts zich niet echt zorgen, want “er is een logische verklaring voor”.