Winterstorm Filomena eist zes levens in Spanje

In Spanje zijn nog eens twee mensen om het leven gekomen door de winterstorm Filomena, met ongewoon lage temperaturen. In totaal heeft de storm, die sinds donderdag over Spanje trok, al aan zes mensen het leven geëist.

Volgens de krant La Vanguardia zijn twee van Marokko afkomstige mannen, die op straat leefden in Barcelona, door onderkoeling gestorven. Een lijkschouwing moet de precieze doodsoorzaak wel nog bepalen.

Vrijdagavond waren twee mensen nabij Malaga in zuiden van het land om het leven gekomen, toen hun vaartuig door wassend water werd meegesleurd. In de stad Zarzalejo ten noordwesten van Madrid is zaterdag een dode gevonden onder een pak sneeuw. In de hoofdstad zelf is zondag een man dood aangetroffen op een bank.

Vooral in Madrid is de situatie moeilijk, na een bitterkoude nacht met temperaturen tot min 8 graden. De massa sneeuw die in het weekend is gevallen, hinderde het verkeer. De scholen zijn minstens tot volgende maandag gesloten. De levering van verse producten loopt spaak, en ook de vaccinaties met coronavaccins zijn verstoord.