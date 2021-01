Rechtbank veroordeelt Melikan Kucam (N-VA) tot acht jaar cel voor gesjoemel met humanitaire visa

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft voormalig Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) dinsdag veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van bijna 700.000 euro. Kucam werd schuldig bevonden aan leiderschap van een criminele organisatie, mensensmokkel en passieve corruptie wegens zijn betrokkenheid bij grootschalige fraude met humanitaire visa.

Kucams zoon Emanuël (23) werd veroordeeld tot vier jaar cel en een boete van 216.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Hij zou de administratie voor zijn rekening hebben genomen en heeft ook families aangemaand tot betalen. Kucams vrouw Birsen (41) krijgt veertig maanden en een boete van 32.000 euro. In een kluis die zij huurde, werd 390.000 euro cash geld, een wapen en munitie gevonden.

Bovenop de boete spreekt de rechtbank ook een verbeurdverklaring uit van de criminele winsten die Kucam en zijn familie zouden hebben gemaakt met handel in humanitaire visa. In het totaal gaat het om 522.500 euro. Melikan Kucam moet 450.000 euro terugbetalen, zoon Emanuël 42.500 euro en partner Birsen 30.000 euro. De rechtbank beraadt zich nog over de vraag tot onmiddellijke aanhouding.



De zaak rond de 46-jarige Melikan Kucam vindt zijn oorsprong in 2017, bij de Paasviering van de Assyrische gemeenschap van Mechelen, waar toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aankondigde dat de Belgische regering Christenen uit Syrisch oorlogsgebied naar ons land zou halen. Zijn partijgenoot Melikan Kucam werd aangesteld als contactpersoon tussen de families en het kabinet-Francken. Kucam stelde de lijsten op van mensen die in aanmerking zouden komen voor een humanitair visum.

2.150 tot 7.500 euro

De rechtbank acht het bewezen dat Kucam grote geldbedragen van 2.150 tot 7.500 euro vroeg voor zijn rol als “bemiddelaar” en bevond hem schuldig aan leiderschap van een criminele organisatie, mensensmokkel en passieve corruptie. "Het is zonder twijfel bewezen dat hij zich riant liet betalen”, zei de rechtbank dinsdag.

Het openbaar ministerie meende dat Kucam minstens 522.000 euro zou hebben verdiend aan de corruptie. De aanklager meende ook dat een deel van de buit te hebben teruggevonden. In de kluis van de vrouw van Kucam werd een cashvoorraad aangetroffen van 390.000 euro. Volgens Kucam zelf behoorde dat geld toe aan zijn familie en was het niet verdiend door de corruptie.

Het OM had tien jaar cel, 1,9 miljoen euro boete en een levenslange ontzetting uit de politieke rechten gevorderd. De advocaat van Kucam, meester Walter Damen, had tijdens de twee dagen durende behandeling van de zaak aangehaald dat er onvoldoende bewijzen waren, en had de vrijspraak gevraagd. Kucam zat maandenlang in voorhechtenis.