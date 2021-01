Onderzoeksrechter op assisenproces: “Bij eerste verhoor zei John Vandoolaeghe vier keer letterlijk dat hij moord gepland had”

Brugge / Zonnebeke -

Op dag drie van het assisenproces tegen John Vandoolaeghe is dinsdagochtend de onderzoeksrechter komen getuigen. Toen hij de beschuldigde na zijn arrestatie een eerste keer verhoorde over de dood van de Vietnamese Nguyen Thi Xuan (28) zei hij “tot vier maal letterlijk” dat hij de moord op voorhand gepland had.