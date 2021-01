Ecolo niet te spreken over verdeling Europees geld: Brusselse regering houdt straks spoedberaad

De federale regering en de deelstaten hebben sneller dan verwacht een akkoord gevonden over de verdeling van het Europees relancegeld. Maar in het Brussels Gewest botst dat meteen op verzet. Regeringpartij Ecolo vindt dat Brussel met 6,7 procent te weinig heeft gekregen. Op haar vraag komt de Brusselse regering daarom vandaag in spoedberaad bijeen.