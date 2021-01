Twee parlementsleden besmet met coronavirus na bestorming Capitool

Twee Amerikaanse parlementsleden hebben aangegeven dat ze het coronavirus hebben opgelopen nadat ze met anderen in een ruimte opgesloten gezeten hadden tijdens de bestorming van het Capitool in Washington vorige week.

Het Democratische parlementslid Pramila Jayapal liet op Twitter weten dat ze positief getest had nadat ze verschillende uren met andere parlementsleden in een beveiligde zaal was opgesloten. Ze wijst ook met de vinger naar Republikeinse parlementsleden die samen met haar in de zaal zaten: “Veel Republikeinen weigerden pertinent minimale voorzorgsmaatregelen tegen Covid-19 en gewoon maar een mondmasker te dragen in een overvolle zaal”, aldus Jayapal, die in vrijwillige quarantaine ging.

“We zaten enkele uren vast in de zaal en verschillende Republikeinen hebben niet alleen geweigerd een mondmasker te dragen, ze lachten ook nog eens met het personeel of collega’s die er aanboden.” Volgens Jayapal zouden de betrokken Republikeinen beter niet terugkeren naar het parlement.

Een ander Democratisch parlementslid, Bonnie Watson Coleman, gaf ook al aan positief te zijn, volgens haar na opsluiting in een zaal van het Capitool.