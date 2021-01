2020 een van de dodelijkste jaren sinds Spaanse griep in 1918

Opmerkelijke mededeling van viroloog Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie dinsdag. Niet alleen is de tweede coronagolf in ons land dodelijker dan de eerste, 2020 was ook een van de dodelijkste jaren sinds de Spaanse griep in 1918.

Het totaal aantal sterfgevallen door corona staat nu op 20.122, waarvan 52 procent in de tweede golf en 48 procent in de eerste golf. “De piek van het aantal overlijdens tijdens de tweede golf is lager dan die van de eerste golf. Maar doordat het aantal overlijdens slechts langzaam daalt, is deze tweede golf uiteindelijk toch dodelijker”, zegt Van Gucht. “De situatie blijft fragiel. Voor de vierde dag op rij neemt het aantal besmettingen toe. Het aantal ziekenhuisopnames (-9 procent) en overlijdens (-21 procent) blijft gelukkig wel dalen”, zei Van Gucht. Van 2 tot 8 januari werden 2.020 bevestigde Covid-19 gevallen vastgesteld, 27 procent meer dan de week voordien. Maandag werd nog een stijging van 14 procent gemeld.

LEES OOK. Aantal besmettingen blijft stijgen en terugkerende reizigers zijn maar een deel van de oorzaak (+)

De redenen voor die toename zijn de felle stijging van het aantal tests van 25.000 naar zowat 40.000 per dag. Verder werd gewezen op de terugkeer van reizigers uit rode zones. Ook komt 1 januari, een feestdag, nu ook in de referentieperiode. “Dat maakt dat de huidige trend in de besmettingscijfers moeilijk te interpreteren valt. Er is een opflakkering mogelijk, maar we moeten opmerken dat de besmettingen van de afgelopen dagen nog steeds lager liggen dan het aantal besmettingen voor de kerstvakantie.”

De toename van het aantal positieve gevallen is het meest uitgesproken bij tieners, jongvolwassenen en 90-plussers. De 20 tot 30-jarigen tekenen het hoogste aantal besmettingen op. Er zijn stijgingen in alle provincies: van Luxemburg (+2 procent) tot Brussel (+94 procent). “In Brussel zien we een verdubbeling op weekbasis, vooral bij de 20 tot 40-jarigen in Brussel-stad, Elsene en Etterbeek, gemeentes met veel expats die vermoedelijk in het buitenland zijn geweest.” Ook in Waals-Brabant (+51 procent) en Vlaams-Brabant (+43 procent), gebieden rond Brussel, groeit het aantal besmettingen sterk.

Daling

Het aantal ziekenhuisopnames blijft nu al enkele dagen dalen. Van 5 tot 11 januari werden elke dag gemiddeld 127 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, een daling met 9 procent. Er liggen nu 2.020 patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen, van wie 378 op intensieve zorg (-19 procent). 195 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig. Dagelijks verlaten ook 157 patiënten het ziekenhuis. Aan de huidige trend verwacht Van Gucht pas in de tweede helft van februari aan 75 ziekenhuisopnames per dag te komen.

Het aantal overlijdens neemt verder af naar gemiddeld 53 per dag, een daling met 21 procent tegenover de week voordien.