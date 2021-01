Kijkfile nadat vrachtwagen door vangrail reed op Antwerpse ring

Berchem - Op de Antwerpse ring richting Nederland staat er dinsdagmiddag een kijkfile ter hoogte van Berchem nadat een vrachtwagen om een nog onbekende oorzaak door de vangrail ging en in de bosjes naast de snelweg belandde. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De rechtstreekse hinder van het ongeval is beperkt, maar er staat wel een stevige kijkfile.

Het ongeval gebeurde op de invoegstroken vanuit de Craeybeckxtunnel. Die zijn nu ingekort om de takeling van de vrachtwagen mogelijk te maken, maar het verkeer beschikt in principe nog over voldoende ruimte. Op de vijf reguliere rijstroken van de Antwerpse ring is er geen hinder, maar staat er wel een kijkfile.

Intussen staat er ook nog steeds een lange file op de E17 richting Antwerpse ring, waar dinsdagochtend voor de Kennedytunnel een put ontstond in het wegdek. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, is ter plaatse om de schade te herstellen, maar dat is nog steeds niet afgerond geraakt.