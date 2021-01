Extra rijvak afgesloten aan werken E314 richting Lummen: zware avondspits verwacht

Leuven - Ter hoogte van de werfzone op de E314 in Leuven zijn dinsdagvoormiddag problemen ontstaan met het wegdek van één van de rijvakken. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft beslist het rijvak in kwestie af te sluiten, nadat het asfalt op enkele plaatsen is beginnen verbrokkelen. Er worden extra vertragingen en een zware avondspits verwacht.

Het probleem is dinsdagvoormiddag ontstaan: de bovenste asfaltlaag van één van de rijvakken is beginnen afbrokkelen, wat waarschijnlijk het gevolg is van het koude weer van de afgelopen dagen. Het gaat om slijtage van een ouder wegdek, en dus niet om het wegdek dat onlangs is aangelegd tijdens de werken.

Uit veiligheidsoverwegingen werd beslist om het rijvak vanaf dinsdagmiddag volledig af te sluiten. Ondertussen wordt de schade zo snel mogelijk hersteld. Als alles vlot verloopt, kan het rijvak woensdagmiddag opnieuw worden opengesteld. Tot dan moet het verkeer ter hoogte van de werfzone over één rijvak in plaats van twee, wat voor extra vertragingen zal zorgen.