Dode bij aanrijding in staart van file op E17 richting Kennedytunnel

Op de E17 richting Antwerpen is dinsdagmiddag een dodelijk ongeval gebeurd ter hoogte van Haasdonk. Dat zegt de federale politie. Een vrachtwagen met Bulgaarse nummerplaat reed er achteraan in op een vrachtwagen die in de file stond in de aanloop naar de Kennedytunnel, waar door een beschadiging van het wegdek de wachttijden al de hele dag flink oplopen. De bestuurder van de aanrijdende vrachtwagen overleed ter plaatse.