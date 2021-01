Cercle-coach Paul Clement wanhoopt niet ondanks zeven nederlagen op rij: “Ook bij Chelsea, Bayern, Real en PSG maakte ik dipjes mee”

Cercle Brugge wil woensdagavond op het Kiel een eind maken aan een negatieve reeks van zeven nederlagen op rij. Dan mag je nog als assistent van Carlo Ancelotti in de absolute top hebben gewerkt, een garantie is het niet om te overleven, laat staan succes te hebben in de JP-league. Cercle-coach Paul Clement weet er ondertussen alles van.

Na de nederlaag van Cercle afgelopen zaterdag tegen Eupen en de 3 op 30 probeerde de Engelsman de scherven op te rapen en de verzamelde moed bij mekaar te harken om de ommekeer in te luiden. Dit Cercle heeft dringend nood aan punten om van die voorlaatste plaats weg te geraken. De inhaalmatch tegen Beerschot is daar een ideaal moment voor. Door de corona-uitbraak in december is de bloedvorm van de eerste maanden weg op het Kiel. En Beerschot ligt Cercle wel, want drie jaar geleden hielden ze de Mannekens weg uit 1A door de promotiefinale te winnen.

Het heden telt echter en dat beseft ook Clement, die nog steeds niet ter discussie staat. Vreemd misschien, maar het sportief beleid van Cercle wordt in Monaco gevoerd door ASM-sportief directeur Paul Mitchell, een landgenoot van Clement. Het was ook Mitchell die vorige zomer de assistent van Ancelotti naar Brugge haalde. Door corona is reizen nu moeilijk maar via teams en andere communicatiemiddelen is er dagelijks overleg tussen Clement, de jonge Mexicaanse directeur Carlos Avina in Brugge enerzijds en Paul Mitchell in Monaco anderzijds.

Net zoals hij bij de goede start (15 op 27) rustig bleef, probeert Clement dat ook nu te blijven. Hij vroeg zijn groep de afgelopen dagen vooral nog meer inzet en motivatie om snel uit het dal te kruipen. Het programma is wel zwaar met woensdag Beerschot, zondag Standard en ook nog Antwerp, Kortrijk, Club Brugge en STVV deze maand.

“Bij elke club en op elk niveau waar ik werkte maakte ik al mindere periodes mee”, aldus Clement. “Dat was zo bij de kleinere clubs maar ook bij Chelsea, Bayern, Real en PSG maakte ik dipjes mee, al moet ik toegeven dat ze wel iets minder lang duurden”, sprak Clement zich vandaag nog moed in.

Maar ook als head-coach kon hij het tij al eens keren. “Bij Swansea zaten ze ooit in zak en as en in degradatiegevaar met 3 op 18, maar in de daaropvolgende vijf wedstrijden wonnen we vier keer en speelden we nog eens gelijk. We waren meteen gered en zo zie je maar dat het snel kan gaan. Bij Cercle kan dat ook als we er maar allemaal in geloven. Onze groep is jong maar talentvol en zelden liggen we onder. Meer zelfs, vaak zijn we zelfs de betere ploeg. Er is echt niet veel nodig om deze situatie te doen keren.