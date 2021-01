Moeder en stiefvader verbergen uit instelling weggelopen dochter (15) nacht lang in omgebouwde zetel: “Uw dochter is net niet gestikt. Beseft u dat wel?”

De Panne / Veurne - Een 38-jarige moeder uit De Panne en haar 30-jarige ex riskeren een zware celstraf in de rechtbank van Veurne voor hallucinante feiten. Ze wilden de 15-jarige tienerdochter die alweer was weggelopen uit een instelling verborgen houden en vonden er niets beter op dan het meisje een nacht lang in een omgebouwde zetel te verbergen. “U had bijna de dood van uw dochter op uw geweten. Ze stikte bijna. Beseft u dat?” sneerde de procureur.

Sinds de hallucinante feiten van 5 oktober zitten zowel moeder M.L. als ex-stiefvader K.G., in de cel. het koppel maakte voor de rechter bekend uiteen te zijn. M.L. heeft verschillende kinderen die allen door de jeugdrechter geplaatst zijn. Zo ook haar 15-jarige dochter V. Maar het meisje liep verschillende malen weg uit de instelling De Zandberg, op aanmoedigen van M.L. zelf. Om haar voor de politie en jeugdrechter verborgen te houden bedachten ze een plan.

Acute zuurstofnood in zetel

“In plaats van het weggelopen kind aan te moedigen terug te keren naar de instelling deden jullie er alles aan haar te verbergen”, sprak de procureur. “Zo sloten jullie het meisje meer dan vijf dagen op in jullie appartement. Toen de politie op 5 oktober kwam zoeken vonden ze V. niet. Wel troffen ze de agressieve stiefvader K.G. aan, die verschillende agenten klappen gaf, aangemoedigd door M.L. Daarop werden jullie om 18.15 uur gearresteerd en opgesloten in de cel. Pas de volgende ochtend vertelden jullie de totaal verbouwereerde politie dat V. al de hele nacht verborgen zat in een ruimte van een omgebouwde zetel. De agenten snelden halsoverkop naar het appartement en troffen het meisje aan, ze was net ontsnapt. Op het nippertje, want ze zat intussen in acute zuurstofnood.”

Zware celstraffen

Het meisje verklaarde daarop aan de politie dat ze ganse nacht vast had gezeten in de zetel. Dat bleek door K.G. zelfs te zijn omgebouwd met een verborgen ruimte. De moeder en ex-stiefvader riskeren nu respectievelijk 30 en 37 maanden cel. Hen wordt verweten dat ze een minderjarige bewust onttrokken aan het gezag van een jeugdrechter, met als verzwarende omstandigheid dat het langer dan vijf dagen was. Aangezien de moeder burgerlijk verantwoordelijk is riskeert zij een zwaardere straf. “Beseft u wel dat u de dood van uw dochter op uw geweten kon hebben? Onbegrijpelijk dat u zo lang zweeg.”, sneerde de procureur. De maximumstraf voor dergelijke feiten is 5 jaar cel.

M.L. en K.G. gaven elkaar de schuld. De voogd van het meisje is burgerlijke partij en vraagt 750 euro. Ook de geslagen agenten zijn burgerlijke partij.

Vonnis op 19 januari.