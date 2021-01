Hulpkas kan 10% van de dossiers tijdelijke werkloosheid niet onmiddellijk behandelen door enorme toestroom

De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen kan ongeveer 10 procent van de dossiers rond tijdelijke werkloosheid in het kader van corona niet onmiddellijk behandelen. Dat zegt minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). Er zijn hier en daar inderdaad problemen met de snelle afhandeling van de dossiers, bevestigde hij tijdens een actualiteitsdebat in de Kamercommissie Sociale Zaken, maar de regering heeft maatregelen genomen.

De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen HWV, de uitbetalingsinstelling van de overheid, komt al sinds maart handen tekort om het grote aantal tijdelijk werklozen van een uitkering te voorzien. Duizenden mensen wachten nog op hun uitkering, schreef De Morgen eind vorig jaar nog. Bovendien is de Hulpkas moeilijk te bereiken, tot grote frustratie van de wachtenden.

Bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne bevestigt dat er problemen zijn. “De situatie baart mij zorgen”, zei hij dinsdagvoormiddag tijdens een actualiteitsdebat over de kwestie in de Kamercommissie Sociale Zaken na vragen van onder meer Anja Vanrobaeys (SP.A), Evita Willaert (Groen), Nahima Lanjri (CD&V), Tania De Jonge (Open VLD), Björn Anseeuw (N-VA), Valerie Van Peel (N-VA) en Ellen Samyn (Vlaams Belang). Volgens de PS-vicepremier krijgt vooral de Hulpkas te maken met een sterke stijging in de dossiers, omdat veel werknemers door corona voor de eerste keer met werkloosheid geconfronteerd zijn en vaak niet aangesloten zijn bij een vakbond, die de uitbetalingen voor hun leden voor eigen rekening nemen.

57 keer meer aanvragen dan een jaar eerder

Volgens de minister lag het aantal aanvragen bij de Hulpkas in april vorig jaar bijvoorbeeld 57 keer hoger. Daarnaast moest de Hulpkas zijn manier van werken net als andere bedrijven herorganiseren, benadrukte Dermagne.

Naar aanleiding van die eerste toestroom van tijdelijk werklozen in het voorjaar zijn wel al maatregelen genomen, verzekerde Dermagne. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanwerving van 70 nieuwe werknemers en de inzet van studenten en personeelsleden uit andere overheidsdiensten. Daarnaast wordt meer ingezet op de automatische en digitale afhandeling van de dossiers en doen heel wat werknemers vrijwillig overuren, ook in het weekend, benadrukte de minister.

Dat kan echter niet verhinderen dat ongeveer 10 procent van de dossiers op dit moment niet onmiddellijk behandeld kan worden, omdat ze complex of onvolledig zijn, of foutief zijn ingediend. Die dossiers moeten persoonlijk door een expert worden bekeken, wat veel meer tijd in beslag neemt, legde Dermagne uit.

Om een en ander nog te versnellen denkt de regering na over bijkomende aanwervingen, zei Dermagne nog. Die zouden er vooral op het callcenter moeten komen, zodat mensen met vragen sneller een antwoord krijgen. Op dat callcenter werken nu dagelijks ongeveer 70 mensen voor 10.000 oproepen, die elk gemiddeld twaalf minuten duren, legde Dermagne uit. “Elk personeelslid zou dus 29 uur moeten werken om die allemaal te beantwoorden. Dat kan natuurlijk niet.” De minister verwacht bovendien een verbetering vanaf februari. “Januari is traditioneel een erg drukke maand.”

“Automatisering is niet iets van de laatste maanden”

Volgens N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw verschuilt de minister zich achter excuses. “U hebt vooral uitgelegd waarom een aantal zaken ontzettend moeilijk ligt. Maar de overheid loopt al maanden achterop en dat verbetert niet. Ik vind het onverantwoord dat de problemen negen maanden na datum niet kleiner, maar groter zijn geworden.” Fractiegenote Valerie Van Peel vroeg zich af wat het nut van een betalingsinstelling nog is. “Dat de vakbonden op die manier nog leden kunnen ronselen is geen reden voor het geknoei van vandaag”, zei ze. Bovendien komen de oplossingen veel te laat. “Automatisering is niet iets van de laatste maanden. Daar hadden we al veel eerder mee moeten bezig zijn.”

Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn noemde de situatie “absoluut ondermaats voor een overheidsinstantie”. “De conclusie is dat het gewoon niet werkt. Je best doen is in deze absoluut niet voldoende.” Ook Nadia Moscufo van PVDA noemde de getroffen maatregelen “onvoldoende”.

Open VLD-politica Tania De Jonge was milder, maar benadrukte wel dat de openstaande dossiers snel afgehandeld moeten worden. “Het gaat maar om 10 procent, maar dat zijn toch allemaal gezinnen die in de problemen komen. Zij hebben voorheen bijgedragen aan de sociale zekerheid, dus dan verwacht je toch dat ze snel een uitkering kunnen krijgen.” Daarnaast moet de communicatie vlotter, vindt De Jonge. “Iedereen die contact opneemt met de Hulpkas met de vraag waarom zijn of haar dossier vertraging oploopt, verwacht daar snel een deftig antwoord op. Een automatisch antwoord volstaat niet.”

Nahima Lanjri van CD&V vroeg de minister om te onderzoeken of mensen die lang moeten wachten op hun tijdelijke werkloosheidsuitkering al een voorschot kunnen krijgen van de Hulpkas. “Zo vermijden we dat iedereen voor een voorschot doorgestuurd wordt naar de OCMW’s, die al overbevraagd zijn.”