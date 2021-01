Interpol op zoek naar eigenaar van vrachtschip dat explosief materiaal vervoerde naar haven van Beiroet

In het onderzoek naar de verwoestende explosie in de haven van Beiroet laten de Libanese autoriteiten via Interpol de eigenaar van het vrachtschip Rhosus opsporen. Het schip zou in 2013 grote hoeveelheden van het ontplofbare ammoniumnitraat naar Beiroet hebben vervoerd, de chemische stof die de explosie begin augustus 2020 veroorzaakte.

De internationale politieorganisatie Interpol stuurde op verzoek van het bevoegde Libanese parket een “red notice” uit om de eigenaar van het vrachtschip op te sporen, zo meldde het Libanese staatspersbureau NNA dinsdag. Er wordt ook gezocht naar een Portugese handelaar die het ammoniumnitraat in 2014 inspecteerde.

Bij de explosie in Beiroet kwamen op 4 augustus 2020 meer dan 190 mensen om het leven en raakten ruim 6.000 anderen gewond. Grote delen van de haven en aangrenzende woongebieden werden verwoest. De explosie verergerde de al zware economische crisis waaronder het land sinds maanden gebukt gaat.

In de haven zou ongeveer 2.750 ton ammoniumnitraat ontploft zijn, die daar zonder de nodige veiligheidsmaatregelen opgeslagen was. De speurders gaan er van uit dat de lading aan land kwam aan boord van de Rhosus, die onder Moldavische vlag voer. De eigenaar zou de Russische zakenman Igor Gretschuschkin zijn. Volgens media legden de Libanese autoriteiten het schip wegens gebreken aan de ketting en namen ze de lading in beslag. Ondertussen is het vrachtschip gezonken.

Het onderzoek naar de ontploffing sleept aan. Het is nog steeds niet duidelijk hoe het ammoniumnitraat kon ontploffen.