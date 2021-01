Doodstraf voor man die in 2019 toeristen aanviel met mes in Jordanië

Een Jordaanse rechtbank heeft een man ter dood veroordeeld voor de mesaanval in de historische stad Jerash in 2019. Daarbij raakten negen mensen gewond: drie Mexicanen, iemand uit Zwitserland, een toeristische gids, een chauffeur en drie agenten. De slachtoffers overleefden de aanval.

De staatsveiligheidsrechtbank veroordeelde de 24-jarige dader, Mustafa Abu Ruwais, tot de dood via ophanging. Deze Jordaniër van Palestijnse komaf woonde destijds in een vluchtelingenkamp in Jerash, een plek die toeristen bezoeken vanwege de Romeinse overblijfselen.

Volgens de aanklagers is Abu Ruwais een aanhanger van de ideologie van terreurgroep Islamitische Staat en heeft hij contact gehad met IS-leden in Syrië. Die zouden groen licht hebben gegeven voor de aanval, die overigens nooit is opgeëist.

De rechtbank veroordeelde ook twee andere Palestijnse Jordaniërs voor medeplichtigheid. De ene kreeg 20 jaar cel en de andere 7 jaar, aldus het staatsnieuwsagentschap Petra

Tegen de veroordelingen kan nog in beroep worden gegaan.