Theo Francken (N-VA) onder vuur na veroordeling Melikan Kucam: “Hij kreeg carte blanche op kabinet”

Nu Melikan Kucam veroordeeld is voor mensenhandel, schieten politieke tegenstanders onmiddellijk met scherp op voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Het was onder zijn beleid dat Kucam als vertrouwenspersoon geld aftroggelde van Assyrische christenen in ruil voor een humanitair visum.

Francken liet in een persbericht verstaan dat hij de straf voor Kucam “gepast” vond, maar verdedigt zich uitdrukkelijk. “Ikzelf noch mijn kabinet zijn ooit beschuldigd, laat staan veroordeeld, en hebben vanaf dag één constructief meegewerkt aan het gerechtelijk onderzoek. Ik heb mij verder wijselijk onthouden van commentaar in afwachting van het vonnis. Ik blijf achter mijn beleid staan waarbij we vele Syrische christenen hebben kunnen redden uit de klauwen van ISIS.”

Maar zo gemakkelijk komt hij er niet van af. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert eist duidelijkheid van N-VA over de rol van het kabinet. En wijst er fijntjes op dat Francken en N-VA zelf maar al te graag gewag maken van de politieke eindverantwoordelijkheid als een kabinetslid of een medewerker iets mispeutert.

VRT paste intussen stukje aan, met correctie dat het niet om vertrouwelingen van Francken maar van Kucam ging. Goed dat dat opgeklaard/duidelijk is



De politieke verantwoordelijkheid van een staatssecretaris blijft overeind. Zoals @PeterDeRoover1 nog sterk verwoordde in december https://t.co/gF9WAMPlK6 — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) January 12, 2021

Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) sluit zich daarbij aan en verwijt Francken vriendjespolitiek. “Kucam kreeg carte blanche op het kabinet.”

Gesjoemel met humanitaire visa op de kap van vluchtelingen: 8 jaar cel.



Nooit vergeten: Kucam kreeg als N-VA’er carte blanche op het kabinet. Blindelings vertrouwen, geen controle. Vriendjespolitiek van de bovenste plank.



Politieke verantwoordelijkheid van Francken is flagrant. pic.twitter.com/FkiA8ewpfB — Wouter De Vriendt (@WouterDeVriendt) January 12, 2021

Ben Segers, Kamerlid en migratie-expert voor SP.A, noemt het beleid dat Francken voerde dan weer gedoemd om te ontsporen en haalt aan dat Kucam de gesmokkelden zelfs inzette voor zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als N-VA-kandidaat nota bene.

Dat beleid was:

* geen controle door DVZ

* kabinet weigerde NOOIT

* totale uitbesteding aan partijgenoot Kucam

* Kucam die vervolgens gesmokkelden inzette in zijn campagne gemeenteraadsverkiezingen

* en 107 Syriërs verdwenen van de radar



Dit 'beleid' was gedoemd te ontsporen pic.twitter.com/WmqV4OQoVb — Ben Segers (@SegersBen) January 12, 2021

Op Twitter scharen verschillende hooggeplaatste N-VA’ers zich achter hun boegbeeld. De partij liet al verstaan dat er een tuchtprocedure loopt tegen Kucam om hem uit de partij te kieperen, maar heeft geen zin om Francken af te vallen. Fractieleider Peter De Roover (N-VA) verwijt de regeringspartijen twee maten en twee gewichten. Want nog niet zo heel lang geleden schond staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) per ongeluk de Europese geheimhoudingsclausule voor de aankoop van vaccins.

Nu insinuaties toeteren.

In parlement zwijgen als zittende staatssecretaris (De Bleeker) contractbreuk pleegt & zittende minister (Vandenbroucke) Kamer om de tuin leidt en dus wél zelf in de fout gaan.

Huichelaars als @egbertlachaert of @WouterDeVriendt doen dat zonder blozen. pic.twitter.com/P9Te5kAvzl — Peter De Roover (@PeterDeRoover1) January 12, 2021

Steun van zijn partij heeft Francken dus nog. Maar hij komt hier hoe dan ook gehavend uit. Wellicht zal deze steek van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken nog het meeste pijn doen.