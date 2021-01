“Welkom bij de Brexit”: trucker moet zijn boterhammen met ‘verse vleeswaren’ afgeven aan douane

Het lijkt een filmpje dat zo uit ‘De ideale wereld’ komt, maar het is bittere ernst. Nederlandse douaniers nemen de boterhammen van een Poolse trucker af omdat er verse vleeswaren tussen liggen. En die mogen niet zomaar meer ingevoerd worden vanuit het VK. “Welkom bij de Brexit”, zeggen de douaniers. Ook hier bevestigen de bevoegde diensten “dat de import van zelfs kleine hoeveelheden verse vleeswaren niet meer mag zonder de juiste vergunningen”. Wat de vraag doet rijzen of u nog met een belegd broodje van Londen naar hier mag vliegen.

Het filmpje, dat gedraaid werd door een ploeg van het Nederlandse actualiteitsprogramma Eén vandaag, toont hoe de douane in Hoek van Holland – waar de veerboten aankomen – aan een Poolse trucker vraagt “of er vlees tussen zijn boterhammen zit”. Nadat hij bevestigend heeft geantwoord, wordt alles in beslag genomen. De man probeert nog te vragen of hij er dan het vlees niet tussenuit mag halen en het brood houden. Maar de douaniers zijn duidelijk: “Nee, alles wordt in beslag genomen”. Waarna een lachje volgt en “Welkom bij de Brexit”. Waanzin, zou je denken, maar de Poolse trucker is blijkbaar niet de enige die tegen de lamp loopt. Reporters zien hoe er twee volle afvalcontainers staan met voedingsproducten.

Intussen is het filmpje ook opgepikt door Britse media, en het leidt er zelfs tot wat ophef. “Dit wordt gezien als Britje pesten”, zegt Verenigd Koninkrijk-correspondent Patrick van IJzendoorn aan het Nederlandse programma.

“Ik zag het filmpje ook”, zegt Hélène Bonte van ons Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV), dat bevoegd is voor die controles. “En het ziet er misschien bizar uit, maar het klopt wel. Sinds de Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk beschouwd als een zogenaamd derde land. En dat betekent dat er omwille van de voedselveiligheid nu ook regels verbonden zijn aan de import van voeding. Zo mag je zonder de juiste papieren zelfs niet de kleinste hoeveelheid vlees of zuivel meebrengen, met uitzondering van babyvoeding. Bij vis, fruit en groenten gaat het om een beperkt aantal kilogram.”

Geldt voor veel landen

Kortom, wie in Zaventem met een broodje ham van het vliegtuig uit Londen stapt, die heeft het zitten? “Het FAVV gaat vooral controles uitvoeren op de invoer van levensmiddelen die hier in de voedselketen en zo op het bord van de consument terechtkomen. Professionele ladingen dus. Maar de douane kan in principe een broodje met vlees in beslag nemen. Al is de kans wel groot dat reizigers nog voor ze in het vliegtuig stappen al zullen te horen gekregen hebben dat ze het moeten weggooien. Bij truckers die vanuit Engeland naar hier komen, kan het ook wel dat ze, net zoals in Nederland, hun eigen voorraad moeten tonen, en dat daar zaken van in beslag worden genomen. Zo nieuw is dat eigenlijk allemaal niet hoor. Die regels gelden voor elk land buiten de EU. Veel mensen staan daar niet bij stil, maar als je in China een sandwich met ham koopt en die niet opeet, dan mag je daar in Zaventem ons land ook niet mee binnen, hoor.”