Onthoofding nabij Parijs: zeven personen opgepakt in het onderzoek naar de moord op leerkracht Samuel Paty

De Franse politie heeft dinsdag zeven mannen tussen de leeftijden van 17 tot 21 jaar in verschillende regio’s in het land opgepakt. De arrestaties zijn gelinkt aan het onderzoek naar de moord op Samuel Paty, een leerkracht die onthoofd werd omdat hij karikaturen van Mohammed had getoond. Dat heeft AFP vernomen bij verschillende bronnen dicht bij het onderzoek.

De verdachten werden door de Franse antiterreureenheid (SDAT) en de Franse inlichtingendienst (DGSI) opgepakt in Toulouse, Lyon, Rouen, Besançon, Seine-et-Marne en Maine-et-Loire, verklaarde een juridische bron. Enkelen onder hen zouden net als Abdoellakh Anzorov, de moordenaar van Paty, Tsjetsjeense roots hebben. Volgens dezelfde bron zouden de verdachten deelgenomen hebben in verschillende chatgroepen waar ook Anzorov toe behoorde.

In totaal werden er reeds veertien personen in verdenking gesteld in het onderzoek naar de moord op de 47-jarige leerkracht, die op 16 oktober onthoofd werd vlakbij zijn school in Conflans-Sainte-Honorine in de omgeving van Parijs. Zes van de verdachten zijn leerlingen op die school. Vijf van hen worden vervolgd voor “medeplichtigheid bij een terroristische aanslag” omdat ze Anzorov geholpen zouden hebben om de leerkracht te identificeren.

In december werden nog vijf jongeren met Tsjetsjeense roots tussen de 18 en 21 jaar vrijgelaten zonder voorwaarden. Ze werden ervan verdacht contact te hebben gehad met de terrorist.

Anzorov eiste de verantwoordelijkheid op voor zijn daad via een audiobericht in het Russisch, waarin hij zei dat hij “wraak nam voor de profeet Mohammed” en de leerkracht ervan beschuldigde “hem op een beledigende manier te hebben getoond”. “Broeders, bidt dat Allah mij als martelaar zal accepteren”, verklaarde de moordenaar. Hij werd kort daarna doodgeschoten door de politie.

