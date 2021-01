Eerste wintertransfer voor AA Gent: Buffalo’s strikken jonge aanvaller uit Guinee

AA Gent heeft zijn eerste winterversterking bijna binnen. Het gaat om Algassimou Bah, de aanvoerder van de nationale ploeg U20 van Guinee.

De talentvolle aanvaller wordt al langer gevolgd door AA Gent. Omdat Bah – bijgenaamd Castro – pas op 12 november zijn 18de verjaardag vierde, was het tot dan wachten. Nu zijn visum in orde is, komt hij naar België om te tekenen. Op tafel ligt een voorstel van vier seizoenen, plus een extra jaar. Bah werd in het verleden ook al genoemd bij Atlético Madrid en AC Milan.