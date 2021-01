Goed nieuws voor Antwerp: “Clubicoon” Ritchie De Laet verlengt zijn contract tot 2023

Ritchie De Laet (32) zal zijn contract bij Royal Antwerp FC voor twee seizoenen verlengen. Dat kondigde de club dinsdag aan via de officiële kanalen. De huidige verbintenis van de sterkhouder liep komende zomer af.

De verdediger heeft een principeakkoord en zal dat woensdag ondertekenen, meldt de club. De Laet, die in 2006 in het eerste elftal debuteerde, zal tot eind juni 2023 de Antwerpse kleuren verdedigen. “Clubiconen zijn er om te koesteren”, aldus de Great Old.

Maandag was De Laet nog te gast in Sjotcast, de voetbalpodcast van Het Nieuwsblad. Daar gaf hij dat de aanslepende onderhandelingen over zijn nieuw contract hem parten speelden. “Ik wil blijven. En de club wil dat ook. Alleen was het gat tussen vraag en aanbod net te groot, waardoor alles is stilgevallen. Het kan allemaal snel keren, natuurlijk. Maar er zal water bij de wijn moeten worden gedaan”, klonk het toen. Een dag later is het al zover.