Jury op assisenproces Brugge hoort hoe Vietnamese studente vreselijke dood stierf: “Door de verbranding en dierenvraat was niet alles even duidelijk”

Brugge / Zonnebeke -

Vier keer heeft John Vandoolaeghe bij de onderzoeksrechter spontaan opgebiecht dat hij Nguyen Thi Xuan met een vooraf beraamd plan om het leven had gebracht. Veel van zijn versies nadien beschouwen de onderzoekers als “ongeloofwaardig”. Zijn Vietnamese slachtoffer stierf hoe dan ook een vreselijke dood. Slagen in haar gezicht, gesmoord tot ze niet meer ademde en daarna als afval in brand gestoken. Enkel een skelet bleef over, opgepeuzeld door dieren.